La crisi del coronavirus tocca anche Roche (Di giovedì 23 luglio 2020) Primo semestre 2020 con ricavi in calo. Ma sull'insieme dell'anno l'azienda si aspetta una crescita del giro d'affari Leggi su media.tio.ch

EnricoLetta : Oggi l’Europa ha deciso un super Whatever it takes. Un piano di risposte, senza precedenti, 4mesi dopo l’inizio del… - lucianonobili : Per @ItaliaViva la priorità è affrontare la crisi, per il Pd cambiare legge elettorale. Noi vogliamo un sistema mag… - vaticannews_it : #21luglio Il presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea (Comece), apprezza la… - Frances57148967 : RT @GiuseppePalma78: Nei periodi di crisi economica sarebbe meglio evitare foto del genere, soprattutto per un ex di rifondazione comunista… - Oronzo1979 : RT @AntonelloPicc: #Lavoro #Puglia «Andare oltre gli ammortizzatori sociali. Rischiamo un autunno in cui le crisi si avvitino su se stesse,… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi del Una mediazione africana per risolvere la crisi del Mali Vatican News Cambio euro-dollaro ai massimi dal 2018, ecco cosa succede alla moneta unica

Il cambio euro-dollaro è salito a un massimo di 1,1545 stamattina, il livello più alto dall’ottobre del 2018. Se andiamo a vedere il grafico, notiamo come la fuga della moneta unica contro il bigliett ...

Recovery Fund, Conte in Senato: "UE all'altezza della sua storia"

Trasformare la crisi in opportunità: una occasione da non fallire. Il Presidente del Consiglio raccoglie la sfida osservando che "dovremo impiegare in maniera efficiente le risorse, la crisi Covid ha ...

Il cambio euro-dollaro è salito a un massimo di 1,1545 stamattina, il livello più alto dall’ottobre del 2018. Se andiamo a vedere il grafico, notiamo come la fuga della moneta unica contro il bigliett ...Trasformare la crisi in opportunità: una occasione da non fallire. Il Presidente del Consiglio raccoglie la sfida osservando che "dovremo impiegare in maniera efficiente le risorse, la crisi Covid ha ...