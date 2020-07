La copertina di National Geographic Magazine dedicata ai «Nuovi europei» è reale (Di giovedì 23 luglio 2020) Giovedì 23 luglio la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’esistenza di una copertina, pubblicata dalla versione internazionale della rivista National Geographic Magazine, che ritrarrebbe alcuni rifugiati di origine mediorientale. Il numero della rivista in questione sarebbe intitolato «The new europeans», ovvero «I Nuovi europei». copertina di National Geographic Magazine, Ottobre 2016 – Immagine realeSi tratta di un’immagine reale e, quindi, di una notizia vera. La copertina compare nel numero di ottobre 2016 di National ... Leggi su facta.news

CimarolliNella : RT @Oswald18593856: #Ritratti a #CasaLettori La foto “ragazza afgana” ritrae Sharbat Gula ed è stata scattata da Steve Mc Curry nel 1984.… - Anto70007062 : RT @Oswald18593856: #Ritratti a #CasaLettori La foto “ragazza afgana” ritrae Sharbat Gula ed è stata scattata da Steve Mc Curry nel 1984.… - AndrsSaumellLla : RT @Oswald18593856: #Ritratti a #CasaLettori La foto “ragazza afgana” ritrae Sharbat Gula ed è stata scattata da Steve Mc Curry nel 1984.… - CasaLettori : RT @Oswald18593856: #Ritratti a #CasaLettori La foto “ragazza afgana” ritrae Sharbat Gula ed è stata scattata da Steve Mc Curry nel 1984.… - adelestancati : RT @Oswald18593856: #Ritratti a #CasaLettori La foto “ragazza afgana” ritrae Sharbat Gula ed è stata scattata da Steve Mc Curry nel 1984.… -

Ultime Notizie dalla rete : copertina National Covid-19, quale ruolo per i gruppi sanguigni? Galileo Pitti Bimbo. Al via un'edizione ricca di novità

Prende il via oggi a Firenze la 88ma edizione di Pitti Bimbo, salone internazionale di riferimento per la moda dedicata ai più piccoli. Sfilate, eventi, dentro e fuori dalla Fortezza da Basso animeran ...

Analisi del DNA, 800 anni fa gli indigeni americani hanno avuto contatti con i polinesiani

Secondo nuovi studi indigeni americani e polinesiani hanno colmato vaste distese di mare aperto intorno al 1200 e si sono mescolati, lasciando prove schiaccianti del loro incontro nel DNA delle popola ...

Prende il via oggi a Firenze la 88ma edizione di Pitti Bimbo, salone internazionale di riferimento per la moda dedicata ai più piccoli. Sfilate, eventi, dentro e fuori dalla Fortezza da Basso animeran ...Secondo nuovi studi indigeni americani e polinesiani hanno colmato vaste distese di mare aperto intorno al 1200 e si sono mescolati, lasciando prove schiaccianti del loro incontro nel DNA delle popola ...