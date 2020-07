La Ceres chiede scusa alla Roma e a Bruno Peres: 'Tweet inopportuno'. Legali pronti alla causa (Di giovedì 23 luglio 2020) La Ceres chiede scusa alla dopo lo scivolone che ha fatto infuriariare non solo tifosi ma anche le alte sfere di Trigoria. Il marchio di birra un paio di giorni aveva twittato: 'Stop sending me this ... Leggi su leggo

sportli26181512 : 'Soprannome alcolico, arrivano le scuse del marchio di birra: Bruno Peres non è più 'Bruno Ceres': La Ceres chiede… - jackfollasb : La Ceres chiede scusa alla Roma e a Bruno Peres: “Messaggio inopportuno” – FOTO - sportli26181512 : Roma, la Ceres chiede scusa a Bruno Peres: 'Inopportuni': “Porgiamo le nostre più sentite scuse alla Roma S.p.a.,..… - infoitsport : La Ceres chiede scusa alla Roma e Bruno Peres: “Siamo stati inopportuni” (FOTO) - infoitsport : La Ceres chiede scusa alla Roma e a Bruno Peres: “Messaggio inopportuno” – FOTO -