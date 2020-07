La cartomanzia è lecita? (Di giovedì 23 luglio 2020) La cartomanzia è lecita se non sfrutta la credulità e l'ignoranza altruiLe attività del "ciarlatano" vanno interpretate alla luce del contesto socialeLa cartomanzia è lecita se c'è proporzione tra prestazione e corrispettivoLa cartomanzia è lecita se non sfrutta la credulità e l'ignoranza altruiTorna su Con l'interessante sentenza n. 4189/2020 (sotto allegata) il Consiglio di Stato precisa quali sono i requisiti da valutare per considerare la cartomanzia un'attività lecita o da cialtroni. Il Tar Umbria accoglie il ricorso avanzato da una Srl contro il decreto del Questore che le ha di cessare l'attività svolta dalla stessa, consistente in un servizio telefonico di ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : La cartomanzia è lecita?: La cartomanzia è lecita se non sfrutta la credulità e l'ignoranza… -

Ultime Notizie dalla rete : cartomanzia lecita La cartomanzia è lecita? Studio Cataldi La cartomanzia è lecita?

Per il Consiglio di Stato l'attività di cartomanzia è lecita se non sfrutta la paura e non alimenta i pregiudizi delle persone solo per speculare La cartomanzia è lecita se non sfrutta la credulità e ...

Fare il cartomante è legale?

È reato predire il futuro e leggere le carte? Abusa della credulità popolare? È solo un ciarlatano? Chi è il cartomante e cosa fa davvero? O meglio, sarebbe più giusto chiedersi «cosa può fare», visto ...

Per il Consiglio di Stato l'attività di cartomanzia è lecita se non sfrutta la paura e non alimenta i pregiudizi delle persone solo per speculare La cartomanzia è lecita se non sfrutta la credulità e ...È reato predire il futuro e leggere le carte? Abusa della credulità popolare? È solo un ciarlatano? Chi è il cartomante e cosa fa davvero? O meglio, sarebbe più giusto chiedersi «cosa può fare», visto ...