La campagna anti Covid delle Canarie: lo spot estremo mostra com'è facile il contagio in famiglia (Di giovedì 23 luglio 2020) Una festa di compleanno in famiglia può diventare un contesto di contagio se non rispettano le norme igieniche anti Covid. Ecco lo spot delle Isole Canarie Il ministero della Salute delle Isole Canarie ha lanciato una campagna informativa sui rischi per la salute derivanti dal mancato rispetto delle raccomandazioni igieniche anti Covid. Il maggior numero di contagi locali si sono verificati all'interno dei nuclei familiari, con incontri tra parenti e … Leggi su it.mashable

emergency_ong : ?? Riempiamo le loro dispense provando a rafforzare anche le loro speranze... ?? Segui i nostri volontari di #Roma tr… - marialauraloi : RT @rodcostakiwi: @PValenzi @marialauraloi È la campagna mondiale anti-Trump E di riflesso anti-Bolsonaro. - OnTheWallsOf : @matteosalvinimi reduce dalla batosta del successo di @GiuseppeConteIT per il #RecoveryFund si è reso conto che con… - rodcostakiwi : @PValenzi @marialauraloi È la campagna mondiale anti-Trump E di riflesso anti-Bolsonaro. - marcocaste79 : RT @LuigiDeBiase: Forse qualcuno ricorderà la grande campagna anticorruzione che portò alla rivolta in Ucraina fra il 2013 e il 2014. Ecco,… -

Ultime Notizie dalla rete : campagna anti Una campagna contro l'abbandono dei piccoli rifiuti Strategie Amministrative Vaccino anti-influenzale, il rischio sulla quantità di dosi

Gli esperti bocciano la circolare diramata dal ministero della Salute: il pericolo è che non sia disponibile per tutti a sufficienza. Vi abbiamo già parlato dei rischi che corriamo, in autunno, a caus ...

Lungarno Corsini, interventi anti-piena e di decoro urbano

Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno al lavoro su parapetti e muro di sponda. Il presidente Marco Bottino: “Arno in città sempre più sicuro, vivibile e bello grazie a Consorzio e Regione” Sono in c ...

Gli esperti bocciano la circolare diramata dal ministero della Salute: il pericolo è che non sia disponibile per tutti a sufficienza. Vi abbiamo già parlato dei rischi che corriamo, in autunno, a caus ...Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno al lavoro su parapetti e muro di sponda. Il presidente Marco Bottino: “Arno in città sempre più sicuro, vivibile e bello grazie a Consorzio e Regione” Sono in c ...