La buonuscita da 20 milioni di Berlusconi a Francesca Pascale (Di giovedì 23 luglio 2020) Una buonuscita da 20 milioni di euro da Silvio Berlusconi a Francesca Pascale più un accordo di mantenimento da un milione di euro l’anno. È questo, secondo il settimanale Oggi, il conto finale di dieci anni di relazione tra la ex valletta di Telecafone poi approdata al PdL e “il presidente”, come lo ha sempre chiamato lei con deferenza. Quattro mesi fa un comunicato di Forza Italia aveva ufficializzato la fine della relazione: «Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente e la signora, ma non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia». «Il mio rapporto con il presidente non si spegnerà così. Anche se è un legame che si ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : Francesca Pascale e l’addio a Berlusconi: “buonuscita” di 20 milioni di euro - Corriere : Francesca Pascale e l’addio a Berlusconi: “buonuscita” di 20 milioni di euro - clikservernet : La buonuscita da 20 milioni di Berlusconi a Francesca Pascale - JPeppp : 20 milioni di buonuscita per una badante mi sembrano un po' tanti ?? - Noovyis : (La buonuscita da 20 milioni di Berlusconi a Francesca Pascale) Playhitmusic - -