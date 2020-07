La bollente estate anni ‘80 di “Tropicana” somiglia a una doccia fredda (Di giovedì 23 luglio 2020) Quattro artisti si interrogano amaramente sul senso di ciò che fanno, sorseggiando bottiglie (molotov) di succo Tropicana, nell’aria il celebre tormentone del Gruppo Italiano. Sabato 25 luglio sul palco di Lazzaretto on stage lo spettacolo della compagnia milanese Frigoproduzioni Leggi su ecodibergamo

Il debutto nel 2017 allo storico festival calabrese Primavera dei Teatri. Poi le tante repliche fra cui quelle al Franco Parenti di Milano nel 2019. Di questi tempi solo gli spettacoli che funzionano ...

Meteo: domani e venerdì le giornate più calde in Sicilia, ma l'estate sarà bipolare

Un'estate bipolare quella di quest'anno, divisa tra caldo inteso e violenti temporali. Previsti in Italia nei prossimi giorni caldo e afa in aumento con picchi di oltre 34-35 gradi centigradi sulle ar ...

