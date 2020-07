Klopp: «..E pensare che ci davano già al mare…» – VIDEO (Di giovedì 23 luglio 2020) Jurgen Klopp ha parlato al termine dell’ultima sfida del Liverpool giocata ad Anfield: queste le parole del tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha parlato al termine di Liverpool-Chelsea, terminato 5-3 per i Reds. Queste le parole del tecnico tedesco. «Credo che i ragazzi abbiano avuto la possibilità di regalarci una serata davvero speciale. Prima della partita molta gente pensava che una squadra stesse lottando per la Champions League e l’altra fosse già al mare. Ma questi ragazzi sono davvero speciali, non potrei esserne più orgoglioso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Liverpool rifila 5 reti al Chelsea Nel match valido per la trentrasettesima giornata della Premier League. Dinanzi al proprio pubblico, La squadra di Jürgen Klopp passa in vantaggio al 23' del prim ...

Klopp vince la sua 'battaglia': la medaglia della Premier va anche ad Harvey Elliott

Harvey Elliott (classe 2003) diventa il più giovane a ricevere la medaglia della Premier League, anche senza aver totalizzato le 5 ...

Il Liverpool rifila 5 reti al Chelsea Nel match valido per la trentrasettesima giornata della Premier League. Dinanzi al proprio pubblico, La squadra di Jürgen Klopp passa in vantaggio al 23' del prim ...Harvey Elliott (classe 2003) diventa il più giovane a ricevere la medaglia della Premier League, anche senza aver totalizzato le 5 ...