Khabib Nurmagomedov parla dopo la morte del padre (Di giovedì 23 luglio 2020) Khabib Nurmagomedov parla di suo padre Khabib Nurmagomedov il campione dei pesi leggeri UFC ha riconosciuto pubblicamente la morte di suo padre, Abdulmanap Nurmagomedov, per la prima volta mercoledì, rompendo il suo silenzio su Instagram con un commovente post. Condividendo una foto di lui che abbraccia il defunto Abdulmanap, ha scritto: “padre, ci mancherai. Abudulmanap, … Leggi su periodicodaily

UFC 251 è uno di quegli eventi targati Ultimate Fighting Championship davvero imperdibili, non solo per l’esotica location. Doveva essere Gilbert Burns dopo la prestazione stellare contro Tyron Woodle ...Khabib piange la scomparsa dell’amato padre. E’ una notizia tragica per UFC e tutto il mondo degli sport da combattimento. Pochi giorni fa si è spento Abdulmanap Nurmagomedov, padre del campione pesi ...