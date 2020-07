Kenya, tre incendi nella riserva naturale dello Tsavo (Di giovedì 23 luglio 2020) In Kenya sono scoppiati tre incendi in una riserva naturale. Da quanto si apprende, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il primo. In Kenya, all’interno della riserva naturale dello Tsavo, sono scoppiati tre incendi molto violenti. Dalle prime indiscrezioni, sembra che l’intera fauna del luogo sia andata distrutta. Le uniche informazioni istituzionali sono … L'articolo Kenya, tre incendi nella riserva naturale dello Tsavo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fisco24_info : Kenya: in fiamme la riserva naturale dello Tsavo: Nell'area tre incendi separati, soltanto uno è stato domato - PressGiochi : Il Gruppo SiGMA lancerà SiGMA Africa a Città del Capo, Ghana e Kenya nei prossimi tre anni: - Simo8868282852 : @stopcensurainfo Io che ho girato in tre paesi africani.. Kenya, Tanzania, Senegal... In Tunisia, Egitto, Marocco i… -

Ultime Notizie dalla rete : Kenya tre Kenya, tre incendi nella riserva naturale dello Tsavo Inews24 Disastro ambientale in Kenya: in fiamme la riserva naturale dello Tsavo

In Kenya ci sono segnalazioni di tre incendi separati nella riserva naturale dello Tsavo. I media locali riferiscono che la flora è stata distrutta. Il Kenya Wildlife Service ha dichiarato che le ...

Kenya: in fiamme la riserva naturale dello Tsavo

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - In Kenya ci sono segnalazioni di tre incendi separati nella riserva naturale dello Tsavo. I media locali riferiscono che la flora è stata distrutta. Il Kenya Wildlife Service ...

In Kenya ci sono segnalazioni di tre incendi separati nella riserva naturale dello Tsavo. I media locali riferiscono che la flora è stata distrutta. Il Kenya Wildlife Service ha dichiarato che le ...(ANSA) - ROMA, 23 LUG - In Kenya ci sono segnalazioni di tre incendi separati nella riserva naturale dello Tsavo. I media locali riferiscono che la flora è stata distrutta. Il Kenya Wildlife Service ...