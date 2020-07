Kanye West è bipolare e vorrebbe il divorzio da Kim Kardashian che lo difende: “Brillante e complicato” (Di giovedì 23 luglio 2020) Kanye West è bipolare e, a confermarlo, è sua moglie Kim Kardashian. Che qualcosa non andasse era apparso chiaro dagli ultimi tweet comparsi sui suoi canali social e nei quali era apparso letteralmente fuori di sé, fino a chiedere il divorzio dalla moglie. Kim Kardashian starebbe anche pensando di farlo ricoverare in una struttura specializzata, così da curare al meglio questo disturbo, scelta che ha fatto andare su tutte le furie West che ora minaccia di chiedere il divorzio. La moglie di Kanye West è dovuta intervenire per spiegare i contenuti del confuso comizio in Carolina del Sud e di tutti i tweet che sono seguiti, di cui si faticava a capire il significato, includendo ... Leggi su optimagazine

