Kanye West accusa moglie e suocera e chiede il divorzio: preoccupazione per le sue condizioni (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono parole scioccanti quelle pronunciate da Kanye West, alle prese con i primi comizi per la candidatura alla presidenza americana. Il rapper, che punta alla Casa Bianca, ha infatti riservato rivolto ... Leggi su leggo

Davide : Si è consumato poco fa il più grande hacking della storia di Twitter. I profili di Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden… - ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - ilpost : Twitter ha subìto un enorme attacco informatico: sono stati violati i profili di decine di persone famose, tra cui… - _Gabri93 : RT @giacomoghezzo: Comunque vorrei davvero capire perché per i media Kanye West dice e fa quello che fa ed è 'un genio, prendiamolo per com… - ggramaglia : RT @formichenews: Pianti, gospel e giubbotto antiproiettile. Così Kanye West punta alla Casa Bianca Il punto di Giampiero Gramaglia (@ggra… -