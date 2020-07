Juventus, visite mediche per Iling Junior: vicino l’accordo con il Chelsea (Di giovedì 23 luglio 2020) La Juventus ha opzionato Iling Junior, baby talento del Chelsea classe 2003: i dettagli sulla situazione dell’esterno La Juventus sarebbe al lavoro per assicurarsi l’esterno del futuro. Iling Junior, talento classe 2003 del Chelsea, avrebbe sostenuto già le visite mediche con i bianconeri nelle scorse settimane e l’accordo con la società londinese sarebbe vicino. Non ci sarebbe ancora nulla di ufficiale o notizie di affare già concluso, ma la strada sembra spianata verso un accordo positivo. Un grande colpo in prospettiva per un brillante talento del calcio europeo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

