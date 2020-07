Juventus senza rivali (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA - La Juventus è pronta a centrare il nono scudetto di fila . Vincendo questa sera a Udine la squadra di Sarri potrà festeggiare ancora una volta il titolo. Alla vigilia l'allenatore bianconero ... Leggi su corrieredellosport

pisto_gol : Per la prima volta quest’anno dopo il gol del 2:0 ho visto una Juventus senza idee e senza gioco, dominata dal Sass… - capuanogio : La #Juventus fa venire mille domande senza che ci sia tempo per tentare di trovare le risposte. Anche su #Sarri p… - capuanogio : #Juventus sconcertante: 9 gol incassati nelle ultime 3 partite giocate, prestazioni senza continuità e con frequent… - pitfast13 : RT @GianniJ08: Se si dovesse vincere a Udine questa sera, sarebbe il #Nono scudetto di fila... 9eee Una #quarantina in tutto Vi rendete con… - CalcioNapoli24 : -