Juventus, Sarri al giornalista: “Io criticato? Si vede che sto sui cogli*** a qualcuno” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Dopo un anno vengo ancora criticato? Si vede che sto sui coglioni a qualcuno“. Risponde così Maurizio Sarri a un giornalista, in conferenza stampa, che gli chiedeva il motivo per cui continua a essere criticato dopo un anno di lavoro tecnico sulla Juventus. “Rispetto le opinioni di tutti. Ma mi toccano relativamente”, ha continuato Sarri, “soprattutto perché si parla di una materia in cui penso di saperne più di un giornalista”. L'articolo Juventus, Sarri al giornalista: “Io criticato? Si vede che sto sui cogli*** a qualcuno” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

