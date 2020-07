Juventus, Paratici: “Tutti dicono di aver raggiunto gli obiettivi, nessuno punta allo Scudetto” (Di giovedì 23 luglio 2020) “La gente che fa sport sa quanto si fa fatica a vincere e a vincere di nuovo. Quel che ha fatto la Juventus è straordinario e probabilmente ce ne renderemo conto tra dieci o venti anni”. Queste le dichiarazioni di Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, nel pre partita del match esterno contro l’Udinese che può valere lo Scudetto aritmetico in caso di vittoria. “Siamo abituati alla pressione – ha aggiunto Paratici ai microfoni di Sky Sport – E per noi sentirla è piacevole. Ora ascoltiamo tutti i club che sostengono di aver raggiunto l’obiettivo stagionale ma nessuno di questi club ha ammesso che l’obiettivo stagionale era lo Scudetto. nessuno lo vuole vincere e se si va ... Leggi su sportface

