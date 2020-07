Juventus, Paratici: «Siamo concentrati, risultato straordinario vincere tanti scudetti di fila» (Di giovedì 23 luglio 2020) Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ha parlato prima della partita contro l’Udinese Il CEO della Juventus Fabio Paratici ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita della sfida contro l’Udinese che potrebbe valere il nono scudetto consecutivo ai bianconeri. DOUGLAS COSTA – «Douglas è un giocatore straordinario. Credo che anche a livello europeo e mondiale sia uno dei più determinanti del calcio. A sprazzi ha continuità, ha avuto qualche problema fisico. Il mister lo ha gestito davvero bene». PIANIFICAZIONE – «Siamo concentrati su questa partita e quella di domenica. Cerchiamo di arrivare al primo obiettivo di stagione. Poi ci metteremo con l’allenatore per pensare dove ... Leggi su calcionews24

Il CEO della Juventus Fabio Paratici ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita della sfida contro l’Udinese che potrebbe valere il nono scudetto consecutivo ai bianconeri. DOUGLAS COSTA – ...

Mattia De Sciglio non continuerà la sua avventura alla Juventus. Dopo una stagione di alti e bassi, ma soprattutto di grandi problemi muscolari, Fabio Paratici ha deciso che il laterale ex Milan non f ...

