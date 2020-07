Juventus, è qui la festa?! No. Sgambetto bianconero: l’Udinese rimonta e nega il sogno scudetto (Di giovedì 23 luglio 2020) Festa bianconera al termine della partita della Dacia Arena, ma sono i calciatori dell’Udinese ad esultare. Doveva essere la giornata della Juventus che, seppur fuori casa (e per questo in maglia blu), avrebbe festeggiato il suo nono scudetto con 3 giornate d’anticipo. Unico dettaglio: serviva una vittoria. E l’Udinese, non ancora salva, avrebbe fatto di tutto per vendere cara la pelle. Non che con questa Juventus serva chissà quale sforzo. I ragazzi di Sarri calano sempre alla distanza e quando Cristiano Ronaldo e Dybala hanno le polveri bagnate, come oggi, sbloccare la partita diventa complicato. Ci ha pensato De Ligt, sul finire di un primo tempo tutto sommato controllato dai Campioni d’Italia in carica, a sbloccare la gara con un tiro da fuori area. Nella ripresa la Juventus non ... Leggi su sportfair

juventusfc : Comincia l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #UdineseJuve ??? LIVE qui ?????… - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti! A breve su Sito e App Juventus il report. Il video i… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Viviamo insieme l'avvicinamento a #UdineseJuve ?? Con noi c'è Franco #Causio ?? LIVE QUI ?… - FrancescoLaur72 : #UdineseJuventus qui non si tratta di vincere o perdere qui si parla di atteggiamento, e’ un anno che facciamo ride… - SusannaMarce : @AntonelloSM Potrei an he pensare che la #Juventus abbia sottovalutato una squadra che stava retrocedendo. Oppure a… -