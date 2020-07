Juventus De Paul nome nuovo per il centrocampo (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella trattativa, che potrebbe iniziare a breve sempre secondo la Gazzetta dello Sport , un ruolo importante lo avrebbe Dybala . La Joya e De Paul sono infatti molto amici. Un legame iniziato tanto ... Leggi su webmagazine24

Gazzetta_it : #Udinese-#Juve: incrocio scudetto, salvezza e mercato De Paul alla Juve? Causio, Virdis, Candreva... Quanti scambi… - Mercato_SerieA : De Paul alla Juve? Causio, Virdis, Candreva... Quanti scambi fra Udine e Torino - TommasoTola : Adesso che è finita la partita il signor Rodrigo Javier De Paul potrebbe gentilmente togliere i suoi genitali dalla… - DBianco1969 : @juventusfc De paul contro la Juventus 1 a 1, ma meritava di gran lunga De paul - enfasixi : @alei1004 E De Paul nel centrocampo della Juventus sarebbe tipo Modric. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Paul

La Juventus rimanda la festa Scudetto, perdendo a sorpresa contro l'Udinese nei minuti finali. Mattatore Fofana, non basta De Ligt. Tutto rimandato. Nell’immaginario juventino la sfida della ‘Dacia Ar ...Musso 6,5 – Strozza in gola la gioia del gol al connazionale Dybala. Sempre sicuro quando viene chiamato in causa. Becao 6 – In difficoltà quando Dybala gravita dalle sue parti e lo punta. Ma se la ca ...