Juventus, Caressa su Sarri: “Questa squadra non sarà mai sua” (Di giovedì 23 luglio 2020) “Questa è la Juventus di Paratici e Nedved che hanno insistito per Sarri che però ha inciso meno di quanto sperato. Non potrà mai essere la Juventus di Sarri, sarà lui a doversi adattare e non il contrario“. È questo il pensiero di Fabio Caressa in merito all’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus. Contro l’Udinese i bianconeri potrebbero vincere lo Scudetto e Caressa traccia un bilancio di fine stagione per la squadra che si appresta a centrate il nono campionato di fila: “L’uomo copertina della stagione è Dybala insieme a Bentancur, sono i due che hanno caratterizzato la stagione – ha spiegato in onda a Campo Aperto Serie A -. Ronaldo? I numeri sono ... Leggi su sportface

Confermato Sarri resta da vedere se questa Juventus sia da confermare. Premessa: molto dipenderà, dico della permanenza torinese dell'allenatore, dalla partita contro il Lione che non è affatto sicura ...

