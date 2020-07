Juventus battuta a Udine: 2-1. Festa scudetto rimandata. Sarri furioso (Di giovedì 23 luglio 2020) Assapora la vittoria e lo scudetto con tre giornate d'anticipo, la Juve, dopo il gol di De Ligt al 42. Ma al 7' della ripresa pareggia Nevstorovski. E nel recupero va a segno anche Fofana. Bufera nel clan bianconero Leggi su firenzepost

E nei minuti di recupero arriva anche il gol vittoria dell’Udinese che si porta a +7 sul Lecce terzultimo: Fofana guida un contropiede, si presenta davanti a Szczesny e lo batte, rinviando la festa ...Risultato ribaltato alla Dacia Arena: l’Udinese batte la Juventus in rimonta dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo a causa del gol di Matthijs de Ligt. La rete, in chiusura di secondo tempo ...