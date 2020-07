Juve battuta a Udine 2-1, rinviata la festa scudetto Lazio-Cagliari 0-0 - diretta (Di giovedì 23 luglio 2020) Torinesi in vantaggio con De Ligt a fine primo tempo e raggiunti e superati nella ripresa. Domenica con la Samp nuovo match ball Leggi su corriere

Frances57052707 : @PaoloProtop Intanto io non ho offeso ma ho fatto una battuta, ma poi sei della juve? - gnoccadelsud : RT @AnnaMariaDeFalc: Nessuna motivazione nel nostro campionato. L'unico stimolo era in un unica partita: quella con la juve. L'abbiamo ba… - grandemostro1 : RT @AnnaMariaDeFalc: Nessuna motivazione nel nostro campionato. L'unico stimolo era in un unica partita: quella con la juve. L'abbiamo ba… - GGallese : RT @mcbean7: @TUTTOJUVE_COM in quello studio (covo di serpi) cè un retropensiero sistematico: ogni qualvolta si dice juve parte la 'battuta… - mcbean7 : @TUTTOJUVE_COM in quello studio (covo di serpi) cè un retropensiero sistematico: ogni qualvolta si dice juve parte… -