Justice League: Zack Snyder parla della sua versione (Di giovedì 23 luglio 2020) Zack Snyder ha rilasciato una lunga intervista riguardante la sua versione personale di Justice League, in uscita nel 2021 sulla piattaforma streaming HBO Max Lo stile ipertrofico di Zack Snyder può non essere per tutti i gusti ma se c’è una cosa da assolutamente lodare del regista è il suo rapporto col pubblico e i fan. Recentemente ha infatti rilasciato una nuova intervista dedicata esclusivamente alla sua versione di Justice League, in uscita per il 2021 sulla piattaforma HBO Max. Tanti i temi affrontati, dalla durata del film fino agli adattamenti richiesti dal dover lavorare in quarantena. Per quanto riguarda quest’ultima questione, Zack ha praticamente ... Leggi su tuttotek

Ray Fisher, star di Justice League, ha rivelato di aver chiesto a Zack Snyder un favore in vista dell'arrivo della Snyder Cut su HBO Max. È emerso di recente che Ray Fisher, interprete di Cyborg in ...

Su queste pagine ne abbiamo parlato spesso: esiste e presto sarà possibile vedere la leggendaria Snyder Cut di Justice League, il terzo film del DC Extended Universe diretto dal regista Zach Snyder. S ...

