Joao Mario: “Alla Lokomotiv Mosca come a casa, grazie a tutti” (Di giovedì 23 luglio 2020) Finito il prestito di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca la Russian Premier League è giunta al termine e con essa il prestito di Joao Mario alla Lokomotiv Mosca. Il centrocampista portoghese tornerà ora all’Inter in attesa di una nuova sistemazione. Nel frattempo è arrivato il suo saluto al club russo, dove ha giocato in questa stagione, attraverso un messaggio postato sul proprio profilo Instagram. “Vorrei ringraziare tutti alla Lokomotiv Mosca, dal Presidente allo staff tecnico, i miei compagni e i tifosi, che mi hanno reso felice e mi hanno fatto sentire a casa durante questa stagione. E’ stato un piacere indossare questa maglia e combattere per questi ... Leggi su intermagazine

È ufficiale: Joao Mario tornerà all'Inter. La Lokomotiv Mosca ha deciso di non riscattare il cartellino del centrocampista portoghese La notizia era nell'aria ormai da settimane, adesso è ufficiale:

Nuova chance di cessione per Joao Mario? Il giocatore portoghese ha lasciato l'Inter in estate, firmando per la Lokomotiv Mosca. Il club russo potrebbe riscattare il calciatore di proprietà nerazzurra

