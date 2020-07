Jessica Mazzoli mette all’asta la lettera d’amore di Morgan, offerte da 600 euro: sul web è il caos (FOTO) (Di giovedì 23 luglio 2020) Jessica Mazzoli ha deciso di mettere all’asta una lettera d’amore che le scrisse Morgan quando era a X Factor. Tra i due è risaputo che non scorra affatto buon sangue, ad ogni modo, arrivare a compiere questo gesto così estremo è una cosa inaudita per alcuni utenti di Instagram. A porre l’accento sulla questione è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale ha pesantemente criticato il comportamento della dama. A creare particolare scompiglio, però, non è il fatto che la protagonista abbia deciso di mettere in vendita questi effetti personali, quanto piuttosto il fatto che ci siano persone disposte a spendere tanti soldi per comprarli. L’asta di Jessica Mazzoli In queste ore si ... Leggi su kontrokultura

