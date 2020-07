Jeff Bezos ha guadagnato 13 miliardi di dollari in un giorno (Di giovedì 23 luglio 2020) In sole 24 ore Jeff Bezos ha guadagnato di 13 miliardi di dollari. Secondo gli esperti di Bloomberg, si tratta dell‘incremento di capitale più importante della storia. Questo risultato è una conseguenza di un incremento dell‘8% delle azioni di Amazon, legato al sempre maggiore ottimismo negli investitori per la continua crescita degli acquisti on-line. Al tal punto che le azioni di Amazon sono cresciute del 73% solo nell‘ultimo anno. Bezos era già l‘uomo più ricco del mondo, ma durante l‘emergenza coronavirus ha incrementato ulteriormente il proprio capitale, portandolo a livelli ancora più alti di quelli raggiunti prima del dispendioso divorzio dalla moglie MacKenzie. Ormai le sue ricchezze personali superano il valore di ... Leggi su linkiesta

