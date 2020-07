Italia Nostra: coinvolgerci in gestione Salaria Sport Village (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma – “Con grande soddisfazione Italia Nostra Roma apprende la confisca definitiva del Salaria Sport Village il maggior scandalo delle opere dei Mondiali di Nuoto. Italia Nostra Roma contesto’ subito il progetto che si insediava in una area esondabile del Tevere dove non erano ammesse costruzioni permanenti ed inoltre soggetta a vincolo paesaggistico. L’Associazione venne contattata dal Consigliere municipale, Riccardo Corbucci che insieme a un Comitato ddi cittadini chiese di fare un ricorso al TAR e un esposto alla Pretura di Roma fornendo il finanziamento raccolto in una sottoscrizione per un avvocato.” “Il Presidente nazionale di Italia Nostra di allora, Giovanni Losavio accetto’ subito di ... Leggi su romadailynews

nzingaretti : Continuo a pensare che per l’Italia l’utilizzo del #MES sia positivo e utile. Il Governo dovrà presto assumere una… - Mov5Stelle : Il risultato conseguito ieri a Bruxelles grazie al lavoro straordinario della nostra delegazione guidata dal presid… - graziano_delrio : Sono momenti buoni per l’Europa è per l’Italia, decisivi per la ripartenza: ha vinto chi sceglie di uscire insieme… - elvialorena50 : RT @pbecchi: Decidono sulla nostra pelle di notte. Hanno persino paura della luce del sole. Domani i sudditi sapranno che l’Italia è l’unic… - TUISUMJESU : @poliziadistato SONO FIERO DI VOI CHE DATE COME OGNI MILITARE ITALIANO LA VITA PER LA NOSTRA CARISSIMA E SACROSAN… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Nostra Faenza. Italia Nostra: 10 punti di riflessione per i candidati sindaco per valorizzare il patrimonio artistico della città ravennanotizie.it DDL Zan, intesa con FI: “riformulato emendamento Costa, ora avanti spediti e senza polemiche” – in aula il 3 agosto?

“La riformulazione non pregiudica l’impianto della legge e non la svuota di significato né di effetti”, sottolinea il relatore Alessandro Zan. Dopo lo slittamento annunciato poche ore fa da Francesca ...

Il cemento avanza nel Bresciano: siamo la maglia nera d’Italia

Brescia maglia nera nel consumo di suolo. L’anno scorso nella nostra provincia il cemento e l’asfalto hanno cancellato altri 184 ettari di campagna: come 260 campi di calcio. Peggio di noi, in Italia, ...

