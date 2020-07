Italia, Lippi nuovo dt e le ombre su Roberto Mancini (Di giovedì 23 luglio 2020) Gravina è pronto a offrire l’incarico di nuovo direttore tecnico della Nazionale a Marcello Lippi; Mancini, tenuto all’oscuro, non sembra aver preso bene la strategia del presidente Un incontro informale, tra il presidente FIGC Gabriele Gravina e l’allenatore campione del mondo nel 2006 Marcello Lippi, per offrire all’ex ct un nuovo ruolo all’interno della Nazionale. Un’invasione di campo che sembrerebbe aver indispettito l’attuale tecnico azzurro Roberto Mancini. L’ex allenatore di Inter e Manchester City, infatti, attualmente in vacanza a Saint Tropez, sarebbe stato tenuto all’oscuro dei piani di Gravina e della proposta di diventare nuovo direttore tecnico della Nazionale a ... Leggi su zon

GiovanniCarli8 : RT @Alex_Cavasinni: Male malissimo. Sembrava strano che la Nazionale stesse andando sulla giusta strada. Troppo bello. #Lippi #Mancini #It… - Lucabressan96 : @FBiasin In Italia abbiamo tutti questa nostalgia perenne per ogni cosa e vogliamo sempre guardare indietro. Che ca… - FabioRussello : Ma che senso ha chiamare Marcello Scippi? #Lippi - infoitsport : Italia, Lippi nuovo dt ma Mancini non la prende bene - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Italia, torna #Lippi? Pranzo con #Gravina e offerta da dt -