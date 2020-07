Istat: l’Italia è tra i paesi meno istruiti dell’Unione Europea (Di giovedì 23 luglio 2020) Gli italiani sono tristemente fra gli ultimi in Ue per livello di istruzione, meglio le donne che gli uomini e il nord rispetto al sud. La sardina Jasmine Cristallo lo aveva sottolineato e circolettato in un suo post su Facebook, stranamente scomparso. Come se fosse un successo trovarci negli ultimi posti in Europa per livello di istruzione. Invece è una notizia drammatica perchè senza istruzione non c’è futuro se non per chi sfrutta l’ignoranza per i prori affari. Solo il 62,2% degli italiani è diplomato contro il 78,7% in Europa. In Germania l’86,6% della popolazione ha un titolo di studio, l’80,4% della Francia e l’81,1% del Regno Unito. Solo Spagna, Malta e Portogallo hanno valori inferiori all’Italia. Male soprattutto il Sud, mentre le donne sono piu’ istruite ma svantaggiate nel mercato del ... Leggi su chenews

