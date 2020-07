Irene Grandi protagonista del “Musica per i Borghi 2020” (Di giovedì 23 luglio 2020) Irene Grandi ospite al festival musicale “Musica per i Borghi 2020”, il festival musicale di Marsciano in provincia di Perugia Irene Grandi sarà ospite della rassegna musicale “Musica per i Borghi 2020“. Questo festival si tiene come ogni anno nel comune di Marsciano nella provincia di Perugia. Questa diciottesima edizione si terrà dal 21 al 23 agosto. A giugno, Irene Grandi ha pubblicato il suo ultimo singolo “Devi volerti bene” da poco ha annunciato il suo doppio album “Grandissimo“. E sull’ultimo brano ha dichiarato la cantante: “Devi volerti bene è una canzone che avrei voluto scrivere almeno dieci anni fa, in quel momento ho iniziato davvero a volermi ... Leggi su zon

OTRlive : RT @AuditoriumPdM: Libertà ed energia sono le sensazioni che @irene_grandi ha regalato a tutta la Cavea ieri sera! #AuditoriumReloaded http… - fede89fg : RT @AuditoriumPdM: Libertà ed energia sono le sensazioni che @irene_grandi ha regalato a tutta la Cavea ieri sera! #AuditoriumReloaded http… - Luciaritrovato : RT @AuditoriumPdM: Libertà ed energia sono le sensazioni che @irene_grandi ha regalato a tutta la Cavea ieri sera! #AuditoriumReloaded http… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Irene Grandi - Lasciala andare -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - unvulcanodentro : Ma anziché parlare di Irene Grandi dire qualcosina sui One Direction no? -

Ultime Notizie dalla rete : Irene Grandi Irene Grandi in concerto Teatri Online Era Irene di Un medico in famiglia, a 58 anni rivela: “I miei occhi solo per…” [FOTO]

I capelli rosso fuoco di Edy Angelillo nei panni di Irene Falcetti ... ed oggi riveste ruoli molto importanti sui grandi palchi del teatro. Freddie Mercury L’attrice, classe 1961 è approdata ...

Irene Grandi, palco in fiamme e grandi emozioni

Ancora una volta Irene Grandi ci stupisce con una performance spettacolare. Il 22 luglio 2020, infatti, l’Auditorium Parco Della Musica – ora Auditorium Ennio Morricone – di Roma ha ospitato la ...

I capelli rosso fuoco di Edy Angelillo nei panni di Irene Falcetti ... ed oggi riveste ruoli molto importanti sui grandi palchi del teatro. Freddie Mercury L’attrice, classe 1961 è approdata ...Ancora una volta Irene Grandi ci stupisce con una performance spettacolare. Il 22 luglio 2020, infatti, l’Auditorium Parco Della Musica – ora Auditorium Ennio Morricone – di Roma ha ospitato la ...