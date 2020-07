Io ragionerei sul social media manager di Italia Viva (Di giovedì 23 luglio 2020) Io ragionerei sul social media manager di Italia Viva Nei giorni scorsi il giornalista Lorenzo Crea pubblica una foto sul suo profilo Instagram intitolandola “Che bella cosa l’amicizia!”. La foto ritrae la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, su “uno yacht” al largo di Ischia con amici tra splendidi sorrisi, occhiali da sole e nessuna mascherina. La foto viene rimossa pochi minuti dopo, ma ormai i colleghi hanno già screenshottato e diffuso. C’è qualcosa di male nel farsi foto in barca? No, anzi, ne ho svariate anch’io. C’è qualcosa di male nell’andare a Ischia? No, è uno dei posti e dei mari più belli d’Italia. Segui Termometro ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : ragionerei sul Io ragionerei sul social media manager di Italia Viva Termometro Politico Icardi in missione da Speranza per il bonus agli infermieri in prima linea durante l'emergenza

Il Piemonte strappa l'impegno del governo sul bonus per il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid. L'assessore alla Sanità Luigi Icardi ha incontrato il ministro Roberto Speranza che, rife ...

Bonus Covid. Icardi incontra Speranza: “C’è l’impegno per sbloccare le risorse aggiuntive al personale sanitario”

Dal Ministro è arrivato l’impegno a risolvere in sede centrale le tensioni tra le Regioni e la Ragioneria generale dello Stato i cui rilievi sull’entità degli stanziamenti mettevano a rischio la possi ...

