Intesa lancia il prestito per aiutare le mamme lavoratrici (Di giovedì 23 luglio 2020) Sempre più donne in Italia si ritrovano davanti a un bivio: lavorare o dedicarsi ai figli. Tertium non datur, oggi ancora di più, dopo mesi di lockdown e di scuole chiuse. Soprattutto per chi non può contare sui nonni e non può permettersi di pagare un asilo nido o una babysitter. Una vera e propria emergenza, sociale ed economica, fotografata dall'Ipsos: il 37 per cento delle mamme tra i 25 e i 49 anni che hanno almeno un figlio risulta inattivo. Percentuale che sale (addirittura al 52,5 per cento nel caso di donne con tre o più figli) mano a mano che le famiglie si allargano. Senza contare che sfuggono da qualunque statistica le donne che rinunciano a priori al sogno di avere un figlio per non essere espulse dal mondo del lavoro.Per questo motivo Intesa Sanpaolo ha deciso di lanciare un ... Leggi su panorama

