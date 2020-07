Inter, Marotta: “Futuro Lautaro? Ecco la verità, prossima stagione alzeremo l’asticella”. E su Chiesa… (Di giovedì 23 luglio 2020) "L’asticella l’anno prossimo si alzerà nuovamente".Parola di Beppe Marotta. L'amministratore delegato dell' Inter è Intervenuto in merito alle tematiche legate proprio al calciomercato nerazzurro e ai risultati ottenuti nel corso di quest'anno. Ai microfoni di Sky Sport il dirigente Interista ha quindi chiarito a che punto si trova la programmazione del club, anche in vista della prossima stagione: “Il futuro dell’Inter è quello di affrontare una nuova stagione avendo conseguito oggi la certezza virtuale di giocare in Champions League, anche se esiste la situazione delle contemporanee vittorie di Napoli e Roma nelle coppe. Questo è motivo d’orgoglio, ma l’asticella ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Inter, #Marotta: “Futuro Lautaro? Ecco la verità, prossima stagione alzeremo l’asticella”. E su Chiesa… - Onestidal2007 : @qwerty39602114 In consiglio di lega non c'è nessun rappresentante della Juventus!! il calendario L'HA deciso Lazi… - Zanna731 : @ilgiornale #Eriksen @Inter #InterFiorentina Fatevi curare da uno bravo - ManuFilippone95 : RT @FeliceRaimondo: GdS: Milan starebbe dialogando col Brescia per Tonali. In standby la trattativa con l'Inter: Marotta propone la solita… - GiorgioDePaolis : @VincenzoOrab96 @nanni_dinoia @robertoerreB @INTERBLOG241 Rimango in attesa. L'Inter è uscita dal tunnel del SA, Ma… -