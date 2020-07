Inter, infortunio De Vrij: campionato finito per lui? (Di giovedì 23 luglio 2020) infortunio durante Inter-Fiorentina per Stefan De Vrij Potrebbe essere finito al 23esimo minuto del primo tempo il campionato 2019/2020 di Stefan De Vrij. Il difensore nerazzurro ha dovuto abbandonare il campo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e sostituito da Andrea Ranocchia. Per l’olandese le speranze di vederlo nelle ultime tre di campionato sono minime, mentre Conte si augura di recuperarlo per la sfida contro il Getafe del prossimo 5 agosto. “L’entità dell’infortunio andrà verificata, ma il vero obiettivo, a questo punto, è recuperarlo per la gara col Getafe del 5 agosto. Ci sarà spazio per Ranocchia, mentre sembra meno preoccupante la situazione di D’Ambrosio, ... Leggi su intermagazine

DCalcio1 : ...colpendo due pali e trovando un #Terracciano in forma. Altra brutta notizia di ieri è, certamente, l’infortunio… - infoitsport : Inter, tegola de Vrij: campionato finito? GdS: “Infortunio da verificare, spazio a Ranocchia” - infoitsport : Inter, Conte perde De Vrij: l'olandese esce per infortunio dopo 20' contro la Fiorentina - infoitsport : Inter-Fiorentina, tegola Conte: infortunio al ginocchio! - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #InterFiorentina, #deVrij sostituito nel primo tempo a causa di un infortunio -