Inter 0 Fiorentina 0: i top e i flop nerazzurri (Di giovedì 23 luglio 2020) Pareggio a reti inviolate tra Inter e Fiorentina nella trentacinquesima giornata di Serie A: i top e i flop Pareggio per 0 a 0 tra Inter e Fiorentina nella sedicesima giornata di Serie A. nerazzurri nel complesso più pericolosi degli ospiti e fermati solo da un’ottima partita di Terracciano che con i suoi Interventi ha più volte negato il gol ai nerazzurri. Ecco i top e i flop di Inter-Fiorentina. Bene Ranocchia: i top Entrato a freddo per sostituire Stefan De Vrij, Andrea Ranocchia ha risposto più che presente durante tutto il match da lui disputato. Il difensore nerazzurro ha controllato bene le poche occasioni pericolose create dai viola. Partita ordinata la sua. ... Leggi su intermagazine

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter e Fiorentina per il big match di ‘San Siro’: ecco cosa ha deciso Conte riguardo a Lukaku. Con la lotta scudetto virtualmente chiusa, dopo il passo ...Lo si è visto in partita, l’obiettivo della Fiorentina era fare punti a San Siro contro l’Inter: missione compiuta. Ma certamente non è stata una gara spumeggiante o memorabile. I viola si portano a c ...