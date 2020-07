Inizio dei lavori sul viadotto Pantano, tratto della Telesina a una carreggiata (Di giovedì 23 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – Prenderanno il via, a partire da lunedì 27 luglio, i lavori di manutenzione programmata sul viadotto ‘Pantano’, situato in corrispondenza del km 52,900 della strada statale 372 “Telesina”, nei territori comunali di Ponte e Torrecuso, in provincia di Benevento. Nel dettaglio, le attività prevedono, principalmente, interventi di risanamento dei due impalcati metallici del viadotto, l’impermeabilizzazione della soletta, il rifacimento dei giunti di dilatazione, opere di regimentazione idraulica ed il rifacimento della pavimentazione stradale. L’investimento complessivo è di 2 milioni di euro. Per l’avvio delle attività si ... Leggi su anteprima24

