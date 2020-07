Infortunio Lasagna: le condizioni dell’attaccante dell’Udinese (Di giovedì 23 luglio 2020) Infortunio Lasagna: le condizioni dell’attaccante dell’Udinese, assente durante la partita della Dacia Arena contro la Juventus Kevin Lasagna non è risultato disponibile per la partita contro la Juventus, di scena alla Dacia Arena e valevole per la 35a giornata del campionato di Serie A. L’attaccante ha sofferto un problema muscolare e non è stato rischiato in via precauzionale dal tecnico friulano Luca Gotti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

“Come mai in panchina? C’era stanchezza, ho preferito non rischiare infortuni. Si tratta di una gestione normale delle forze”. Così il tecnico viola Giuseppe Iachini sulla decisione di lasciare fuori ...

Udinese-Juventus, Marino: “Lasagna? Sembrava un infortunio di poco conto…”

