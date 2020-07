Infojobs, nel 1° semestre 2020 mercato del lavoro in flessione in tutta Italia (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos/LabItalia) – Un inizio d’anno tutto in salita e un secondo semestre che si preannuncia incerto. Questa la fotografia del mercato del lavoro in Italia che emerge dall’Osservatorio Infojobs nel primo semestre 2020. Fortemente influenzato dalla pandemia che ha paralizzato diversi settori, il primo semestre si è chiuso con una importante contrazione del mercato del lavoro: da gennaio a giugno, le offerte da parte delle aziende pubblicate su Infojobs, piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, hanno registrato un -32,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un ... Leggi su calcioweb.eu

eBay vende business annunci ad Adevinta per 9,2 miliardi

Suoi anche siti come Subito, InfoJobs, Fotocasa e Paycar. EBay Classifieds Group include anche marchi come Gumtree e Kijiji e offre annunci online a oltre mille città in tutto il mondo. Nel primo ...

