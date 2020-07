Incidenti stradali, nel 2019 vittime in calo (Di giovedì 23 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – vittime in calo del 4,8%, numero di Incidenti e di feriti sostanzialmente stabile, costi sociali stimato in 16,9 miliardi, pari all'1% del Pil. Sono alcune delle cifre del del Rapporto Aci-Istat sugli Incidenti stradali nel 2019.I morti sono stati 3.173, contro i 3.334 del 2018 (-4,8%), sostanzialmente stabili i feriti (241.384, erano 242.919 nel 2018: -0,6%) e Incidenti (172.183 rispetto ai 172.553 dell'anno precedente: -0,2%). Un decesso su due appartiene alla categoria degli utenti vulnerabili.“Se da una parte i dati ci riportano un calo di Incidenti, morti e feriti, dall'altra registriamo, purtroppo, un aumento delle vittime nelle categorie vulnerabili, in particolare tra i ciclisti e ... Leggi su liberoquotidiano

