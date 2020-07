Incidenti stradali, mai così poche vittime in 10 anni (Di giovedì 23 luglio 2020) Roma, 23 lug. (Adnkronos) – Nel 2019 sono stati 172.183 gli Incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in lieve calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 241.384 feriti (-0,6%). Il numero dei morti diminuisce rispetto al 2018 (-161, pari a -4,8%), per il secondo anno consecutivo dopo l’aumento registrato nel 2017, e si attesta sul livello minimo mai raggiunto nell’ultima decade. Lo comunica l’Istat. Tra le vittime risultano in aumento i ciclisti (253; +15,5%) e i motociclisti (698; +1,6%); in diminuzione le altre categorie di utenti: pedoni (534; -12,7%), ciclomotoristi (88; -18,5%), occupanti di veicoli per il trasporto merci (137; -27,5%) e automobilisti (1.411; -0,8%). Il marcato aumento delle vittime tra i ... Leggi su meteoweb.eu

istat_it : Nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni alle persone con 3.173 vittime (-4,8% su 2018) e 241… - fordeborah5 : RT @istat_it: ?? #Infografica su Incidenti stradali 2019 Per saperne di più: ?? - Agenzia_Ansa : Mai così pochi morti in incidenti stradali in 10 anni #Istat #ANSA - TV7Benevento : Incidenti stradali, mai così poche vittime in 10 anni... - occhifuggenti : RT @istat_it: Nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni alle persone con 3.173 vittime (-4,8% su 2018) e 241.384 ferit… -