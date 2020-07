Incidente Alex Zanardi, le parole del medico spaventano: “non possiamo essere stupidamente ottimisti che ce la farà” (Di giovedì 23 luglio 2020) Il 21 luglio, esattamente due giorni fa, Alex Zanardi è stato dimesso dal Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena per essere trasferito presso l’ospedale Valduce ‘Villa Beretta’ a Costa Masnaga, famoso centro di riabilitazione neurologica nel lecchese. Bryn Lennon/Getty ImagesIl campione paralimpico ha iniziato un lungo processo che permetterà di capire se riuscirà a tornare quello di un tempo o meno, percorrendo una strada ardua e davvero tortuosa. Sulle condizioni di Zanardi è intervenuto al Corriere della Sera Franco Molteni, direttore della divisione di medicina riabilitativa: “in questo momento lui è davanti all’Himalaya. Non possiamo essere stupidamente ottimisti e ... Leggi su sportfair

