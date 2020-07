Incendi Roma: roghi in zona Eur e Appia: traffico rallentato (Di giovedì 23 luglio 2020) Molte a Roma le pattuglie della polizia locale impegnate per la messa in sicurezza e la viabilità in aree colpite da Incendi. In particolare, dalle ore 14 ci sono almeno dieci unità del Gruppo Eur impegnate nella zona di Largo Gerardo Sergi per un vasto rogo che, a causa delle fiamme che lambiscono la strada, ha reso necessario la chiusura di via di Mezzocamino. Sono in corso da ore le operazioni di spegnimento per e evitare le fiamme si estendano alle abitazioni che si trovano poco distanti. Altre pattuglie sempre del Gruppo Eur si trovnao impegnate nel monitoraggio del versante opposto in via Nicola Stame.Altro personale della Polizia Locale, del VII Gruppo Tuscolano, é impegnato dalle ore 13.30 circa in altro Incendio sterpaglie in via Appia Nuova dove le pattuglie hanno ... Leggi su meteoweb.eu

emergenzavvf : Dal #15giugno al #15luglio 11.353 interventi dei #vigilidelfuoco con squadre a terra e flotta aerea per incendi bos… - ClaudiaViolett6 : Questo è quello che sta succedendo in zona Sud di Roma. Giorni e giorni a respirare la cenere e il fumo di questi i… - bikediablo : Ma tutti questi incendi in diverse zone di roma? normale? - ClaudiaViolett6 : @virginiaraggi In zona sud di Roma sta andando tutto a fuoco! Ci stiamo respirando la cenere da giorni! Serve un ai… - Notiziedi_it : Roma, parco degli Acquedotti: i volontari contro vandali e incendi dolosi -