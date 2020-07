In Ucraina come in “Black Mirror”, vanno in onda “strani” video del Presidente: era la richiesta di un ricattatore (Di giovedì 23 luglio 2020) Il Presidente ucraino Zelensky è stato costretto a girare dei video, da mandare in onda sui canali social, per assecondare la richiesta di un ricattatore. come accade nella serie “Black Mirror” La realtà supera la fantasia, e talvolta dalla fantasia prende fatalmente spunto. Lo sanno bene in Ucraina, dove- con molta incredulità- i cittadini hanno … L'articolo In Ucraina come in “Black Mirror”, vanno in onda “strani” video del Presidente: era la richiesta di un ricattatore NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

DiplomaziaTW : RT @IntDissidente: La #Russia deve prepararsi allo scenario peggiore: l'arrivo di soldati e armi della #NATO lungo i propri confini; qualco… - CalcioPillole : Una notizia clamorosa arriva dall’Ucraina. La #DinamoKiev ha annunciato Mircea #Lucescu come nuovo allenatore. I… - marcocaste79 : RT @LuigiDeBiase: Forse qualcuno ricorderà la grande campagna anticorruzione che portò alla rivolta in Ucraina fra il 2013 e il 2014. Ecco,… - Marko61206974 : @Libero_official Alla televisione nazionale ucraina danno per certo un nuovo lockdown ad ottobre in Italia. Come ma… - MassZito : RT @LuigiDeBiase: Forse qualcuno ricorderà la grande campagna anticorruzione che portò alla rivolta in Ucraina fra il 2013 e il 2014. Ecco,… -