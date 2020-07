In Lombardia duemila persone positive da due mesi, Gallera: “Situazione insostenibile” (Di giovedì 23 luglio 2020) Degli 8.947 soggetti ancora positivi al Covid in tutto il territorio regionale, ce ne sono circa 2.000 che, nonostante siano trascorsi due mesi dalla data di comparsa dei sintomi, continuano ad essere ‘debolmente positivi’. Si tratta, rende noto un comunicato della Regione Lombardia, di cittadini costretti a stare ancora in isolamento, in virtù delle regole dettate dalle linee guida del Ministero della Salute, che considerano un soggetto guarito solo dopo la negatività di un doppio tampone eseguito a distanza di 24 ore. Una situazione per la gestione della quale Regione Lombardia ha chiesto indicazioni precise al Ministero della Salute, al Comitato Tecnico Scientifico e all’Istituto Superiore di Sanità. “Questo pomeriggio – comunica l’assessore al Welfare della Regione ... Leggi su sportface

