In DayDreamer è il momento della verità su Albatros ma i fan sono sul piede di guerra (Di giovedì 23 luglio 2020) Mai come in questo periodo Canale5 è osservata speciale per via di DayDreamer. Il pubblico che ama Can Yaman e le serie turche e che usa lo streaming per seguire tutto in contemporanea con la Turchia ormai conosce bene alcuni prodotti proprio come quello che sta andando in onda, con successo, in questo settimane. Proprio per questo in un primo momento i fan hanno accusato Canale5 di "boicottare" DayDreamer tagliando alcune scene importanti e, in seguito, non hanno apprezzato nemmeno alcune "licenze poetiche" usate durante il doppiaggio. Il pubblico delle serie tv turche è sicuramente esigente e Canale5 lo sa bene così come sa che oggi potrebbe andare incontro ad una vera e propria tempesta quando la nuova puntata andrà in onda. Ma cosa succederà di preciso e perché i fan ... Leggi su optimagazine

irEm_9019 : Oggi.. ? LA SCENA ?????? È arrivato finalmente il momento della verità ???? #DayDreamer #ErkenciKus… - Carmen14168209 : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - can_argentina : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - az_homa : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… - Mariaca94085220 : RT @MasterAb88: Dal 22 luglio arrivano i poster-calendario di #Daydreamer in edicola: 16 mesi da sogno con Can e Demet. Ad agosto la rivis… -