In cerca di lavoro | fuori città

Il progresso tecnologico renderà superflua molta manodopera industriale e non solo, ma ripensare l'economia significa anche immaginare quanta e quale occupazione potrà generarsi nei settori in cui l'urgenza di sostenibilità porterà invece una domanda di forza lavoro. Non a caso una delle proposte di IFOAM AgriBioMediterraneo è proprio quella adottare come criterio per l'accesso ai sussidi della PAC non più la superficie coltivata ma – accanto ad altre valutazioni sulle scelte produttive – il rapporto addetti/ettaro.

Ultime Notizie dalla rete : cerca lavoro L'80% dei giovani cerca lavoro su internet Corriere del Ticino ESCLUSIVA Calcioline: Intervista a Gianpiero Piovani tecnico del Sassuolo Femminile

Il Sassuolo Femminile è pronto a ripartire da una certezza, la presenza in panchina di uno dei tecnici più preparati dell’intera Serie A, Gianpiero Piovani. Lui, classe 1968 di Orzinuovi, come un cert ...

Noemi, condannati a 18 e 14 anni di carcere i fratelli Del Re che ferirono la bambina

Sono stati condannati rispettivamente a 18 e 14 anni di reclusione i fratelli Armando e Antonio Del Re - difesi dagli avvocati Claudio Davino e Leopoldo Perone - accusati di avere ferito, il 3 maggio ...

