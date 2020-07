In Campania risale il contagio da Covid, De Luca attacca la Lombardia (Di giovedì 23 luglio 2020) Al di là delle ventate di ottimismo, in Campania i bollettini dei contagiati Covid registrano un?improvvisa impennata. Ben 19 nuovi casi solo ieri: a Conca e Castel Volturno nel... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Campania risale In Campania risale il contagio da Covid, De Luca attacca la Lombardia Il Mattino Coronavirus, risalgono ancora i casi in Sicilia. Lamorgese: "Tamponi per i migranti"

C'è un incremento dei nuovi casi positivi in Sicilia rispetto agli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore, si registrano 7 nuovi casi e di questi uno è stato ricoverato in terapia intensiva. Sei sono nell ...

Ecco l'ultima follia di De Luca: "Milano non si ferma? Poi conta i morti..."

Il coronavirus continua a mietere polemiche e contagi. Il governatore della Campania Vincenzo De luca, non si ferma e non perde occasione per polemizzare e attaccare ancora una volta la Lombardia, una ...

