In cammino da Palermo a Londra, la straordinaria storia di Romeo: 2800 km a 10 anni per amore e… beneficenza (Di giovedì 23 luglio 2020) Un viaggio lungo e tortuoso, una scelta difficile da prendere e resa ancora più coraggiosa dall’età del protagonista. La storia è quella di Romeo, un bambino di 10 anni che ha deciso di coprire a piedi e in bicicletta la distanza che separa Palermo da Londra, città dove vive la nonna. Un’avventura denominata Romeo’s Big Journey, iniziata a giugno e che si concluderà probabilmente a settembre, quando la nonna Rosemary potrà riabbracciare il proprio nipotino, partito insieme al padre Phil. Figlio di mamma italiana e padre inglese, Romeo ha vissuto in Inghilterra fino a 2 anni, prima di trasferirsi a Palermo dove attualmente vive. A causa del lockdown non è ... Leggi su sportfair

AlamariMusicali : RT @LeolucaOrlando1: “Biondaccio”: Teatro Biondo a Brancaccio.Aida Satta Flores con la Fanfara della Arma dei Carabinieri conclude 3 serate… - vesproericino : RT @rep_palermo: In cammino con Lina Prosa per il 'sopralluogo drammaturgico' a Segesta [di ELEONORA LOMBARDO] [aggiornamento delle 12:28]… - rep_palermo : In cammino con Lina Prosa per il 'sopralluogo drammaturgico' a Segesta [di ELEONORA LOMBARDO] [aggiornamento delle… - Siculiviandanti : - Siculiviandanti : Siamo partiti da Messina, direzione Palermo per arrivare a Randazzo e completare la prima parte di cammino. 70 km p… -

Ultime Notizie dalla rete : cammino Palermo Romeo, 10 anni, a piedi da Palermo a Londra. L'incredibile storia di un piccolo grande pellegrino Varesenews Pd Sicilia senza pace, Guerriero “Forse siamo in condizioni peggiori delle precedenti”

Il Pd Sicilia ed il nuovo corso auspicato dal neo segretario Anthony Barbagallo che vuole nell’Isola un partito “equipaggio”, “unito”, lontano dagli scontri consumatisi per mesi ed anni, che hanno la ...

Palermo, gli studenti del Marconi-Lussu premiati per il concorso che ricorda Borsellino e Falcone

Gli studenti dell’I.I.S. “Marconi Lussu”di San Gavino Monreale si aggiudicano il primo premio di “Quel fresco profumo di libertà”, concorso promosso in ricordo di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, ...

Il Pd Sicilia ed il nuovo corso auspicato dal neo segretario Anthony Barbagallo che vuole nell’Isola un partito “equipaggio”, “unito”, lontano dagli scontri consumatisi per mesi ed anni, che hanno la ...Gli studenti dell’I.I.S. “Marconi Lussu”di San Gavino Monreale si aggiudicano il primo premio di “Quel fresco profumo di libertà”, concorso promosso in ricordo di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, ...