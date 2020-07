Impresa leggendaria di Marc Marquez, ha l’ok dei medici per correre il GP di Andalusia: mai nessuno come lui (Di giovedì 23 luglio 2020) Marc Marquez correrà il Gran Premio di Andalusia, è questo l’esito della visita svolta nella tarda mattinata presso il Centro medico del circuito di Jerez. La Commissione Medica ha deciso di dare il proprio via libera al campione del mondo, che potrà dunque scendere in pista per il secondo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUn recupero lampo quello del campione del mondo, che solo due giorni fa si è sottoposto ad un’operazione chirurgica per la riduzione della frattura all’omero occorsagli domenica scorsa. Un’Impresa leggendaria che mai nessuno era riuscito a compiere, che sottolinea la tempra di un campione non solo in pista ma anche fuori. Marquez non prenderà parte alle ... Leggi su sportfair

