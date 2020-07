Immuni, Pisano: “Scaricata da 4 milioni e 300mila utenti. App non è l’unica soluzione” (Di giovedì 23 luglio 2020) Era stata messa a punto per il tracciamento dei contagi, ma finora la app Immuni è stata scaricata da da “4 milioni e 300mila utenti”, dato che secondo una ricerca dell’Università di Pavia rappresenta “circa il 12% della popolazione italiana tra 14 e 75 anni in possesso di smartphone” (4,3 milioni di persone). La ministra dell’Innovazione Paola Pisano, rispondendo in Senato a un’interrogazione del Partito democratico durante il question time al Senato fa il punto sulla app che, come ha già detto il commissario all’emergenza Domenico Arcuri, “non ha raggiunto il target” perché la soglia per renderla efficace era fissata al 60%. “Per quanto riguarda il contributo dell’applicazione alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il coronavirus si sta lentamente ripresentando in tutte le parti d'Italia e nelle ultime 24 ore solo una regione, la Valle d'Aosta, ha fatto registrare zero nuovi casi. I positivi sono 306, complice i ...

